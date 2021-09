Ivermectina e diete anti-Covid in Senato, Roberto Burioni non si tiene: attacco furioso al convegno

13 settembre 2021 a

Si è parlato anche dell'uso contro il Covid dell'ivermectina, l'antiparassitario usato contro pidocchi e scabbia e in ambito veterinario, nel l’International Covid Summit - Esperienze di cura dal mondo, convegno ospitato dal Senato. Un evento che ha provocato numerose polemiche perché accusato di promuovere rimedi non ufficiali contro il coronavirus e potenzialmente dannosi. Il più duro è Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano: "Da Stamina non abbiamo imparato niente. E a rimetterci sono i più deboli e i più sfortunati", ha twittato rilanciando il post si un giornalista, Giovanni Rodriguez, che ha seguito il convegno.

"Il Senato ha appena ospitato un laureato in Diritti umani che, accusando classe medica, Regioni e Governo ha spiegato come si possa facilmente curare il Covid a domicilio. Con tanto di prescrizioni. Un laureato in Diritti umani. Con i complimenti di Casellati", scrive Rodriguez con riferimento al messaggio della presidente del Senato letto prima dei lavori dell'incontro organizzato su iniziativa dalla senatrice della Lega Roberta Ferrero: "Saluto con grande piacere l’avvio di questo prestigioso convegno internazionale. Impegni istituzionali mi hanno impedito di essere con voi ma desidero congratularmi con la Lega per questo importante approfondimento", le parole riportate dal giornalista.

Rodriguez ha dedicato numerosi post ai protagonisti del convegno, comprese alcune slide: "Questa la 'cura' miracolosa. La parte 1 a domicilio, la 2 in ospedale con aggiunta di plasma iperimmune. E sappiate che il 90% degli ospedali 'sotto silenzio' hanno plasma iperimmune 'anche se non ve lo dicono e lo negano'", twitta citando un relatore.

"Questo è stato proiettato stamattina al Senato", commenta sconsolato Burioni che chiama in causa il collega Eric Topol. Poi rincara la dose rilanciando un tweet che invoca le dimissioni della Casellati.

Nel programma del convegno figurano diete, nutraceutica, carenza di vitamina D e uso dell’antiparassitario ivermectina contro Covid-19.Oritagonisti relatori italiani e internazionali che partecipano al convegno sul tema delle cure domiciliari ’International Covid Summit - Esperienze di cura dal mondo'. "I medici dal mondo che hanno curato a casa e curano il Covid", siu legge sul manifesto del convegno trasmetto in diretta streaming dal Senato. Non sono mancate polemiche sui social su alcuni aspetti dell’iniziativa, soprattutto la riproposizione di cure domiciliari anti-Covid su cui nessuna agenzia regolatoria ha dato il via libera. Il convegno è promosso da Ippocrate.org che ha nei suoi obiettivi, come scritto sul sito, di essere "un laboratorio per smontare scientificamente i progetti manipolatori, per rivendicare la neutralità nella pratica medica, nella ricerca e sperimentazione scientifica, e per combattere i conflitti d’interesse esistenti e futuri. Ma anche per rivendicare una cittadinanza realmente attiva di ogni essere umano".

C'è pure Joseph Tritto, autore di Cina Covid-19, racconta Rodriguez, che con "le sue teorie sul virus come 'chimera ricombinante creata in laboratorio', non si sa se come arma biologica o tentativo di creare un qualche vaccino. Vediamo il lato fantasy quanto dura".

