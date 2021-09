Eitan Biron in Israele, la zia: "Non è un rapimento". Inchiesta aperta per sequestro

12 settembre 2021 a

"Non abbiamo rapito Eitan e non useremo quella parola, l'abbiamo portato a casa e abbiamo dovuto farlo perché non avevamo notizie sulla sua salute e la sua condizione mentale. Abbiamo agito per il suo bene". E' la zia materna del piccolo, unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone, a rivelare che il bambino è in Israele e non più in Italia. A portarlo via è stato il nonno, nonostante un giudice l'avesse affidato invece alla zia paterna in Italia, nel Pavese.

In un'intervista alla radio israeliana 103 la donna, Gali Peleg, spiega: "Abbiamo portato a casa Eitan secondo ciò che i suoi genitori volevano e desideravano". "Eitan - aggiunge - ha urlato di emozione quando ci ha visto ed ha detto finalmente sono in Israele". "Questo è un bambino il cui genitori sono stati sepolti qui in Israele, lui è con una famiglia che conosce".

