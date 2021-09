Rimini, accoltella i passanti fra cui un bambino alla gola: arrestato

11 settembre 2021 a

a

a

Terrore a Rimini dove un uomo in fuga con il coltello ha ferito cinque persone tra cui un bambino alla gola. L'aggressore, di origini somale, era a bordo di un autobus della linea 11 quando, di fronte alla richiesta dei due controllori di esibire il biglietto, è andato fuori di testa tirando fuori il fendente. Dopo aver colpito i due addetti è fuggito in strada accoltellando altre tre persone tra cui una donna e un bambino alla gola. Ma la fuga dell'uomo, di origine somala, è durata poco: è stato bloccato dalla polizia e fermato. In totale sono cinque le persone ferite nell'aggressione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.