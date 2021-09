Si mette in malattia ma è alla Canarie, la truffa della capostazione Atac

10 settembre 2021 a

Da 1 anno e mezzo era in malattia e l'Atac regolarmente le accreditava lo stipendio. Ma la capostazione di 50 anni aveva cambiato vita e se la godeva serenamente alle Canarie. Lì aveva aperto un B&b e viveva tra acque cristalline e tramonti mozzafiato.

Ma nulla dura per sempre e per la capostazione Atac la pacchia è finita. E pensare che si è data la zappa sui piedi da sola. A tradirla, infatti, sono stati proprio i post che ha pubblicato su Facebook in cui mostrava con orgoglio il suo rinnovato stile di vita. D'altronde al giorno d'oggi se non lo diciamo sui social è come se non l'avessimo fatto.

