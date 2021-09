Resti umani in una borsa. "Ecco di chi sono". Macabra scoperta a Napoli

Brandelli della salma sparpagliati nella campagna vicina. I particolari agghiaccianti

Resti umani trovati in una borsa, macabro ritrovamento a Napoli. Il fatto è accaduto in via Marano nel quartiere di Pianura, in una zona di campagna della strada che porta nell’omonimo comune vicino. Non confermata la circostanza che i resti siano stati trovati in una borsa abbandonata. Sul posto medico legale e Scientifica per i rilievi. Secondo quanto apprende l’AGI, i resti umani potrebbero appartenere a una donna di 80 anni scomparsa da tempo e sarebbe stato rintracciato un uomo. Intanto il Corriere della Sera riporta la notizia non ufficiale che un uomo avrebbe assassinato sua madre facendone a pezzi il corpo.

Il borsone con i resti umani è stato trovato sul ciglio della strada, aperto, mentre altri brandelli di una salma sono stati poi scoperti nelle campagne circostanti. Per gli inquirenti, il borsone, che era lì da almeno una settimana, aperto ha attirato l’attenzione di animali che hanno poi trasportato e lasciato altri resti tra la vegetazione. La Scientifica ha sequestrato tutto e portato i resti in obitorio per gli esami del medico legale.

