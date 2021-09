Il terremoto Covid colpisce l'impero di Flavio Briatore: crollano i ricavi

Andrea Giacobino 09 settembre 2021 a

Non basta a Flavio Briatore cambiare nome in Lussemburgo per non perdere in Italia. Qualche settimana fa, infatti, la sua holding nel Granducato chiamata Billionaire Lifestyle ha assunto il nuovo nome di Majestas: la società controlla l’italiana Billionaire srl in carico a 4,1 milioni e proprietaria dell’omonimo noto locale in Costa Smeralda che ha perso 222mila euro, il 48% di Twiga proprietaria degli omonimi bagni di Forte dei Marmi (partecipata anche da Daniela Santanchè), l’inglese Hospitality Trademarks, le monegasche Sundream, Seadream e Cova Monte Carlo. Ma la Billionaire srl ha appena approvato il bilancio 2020 che anche per l’impatto della pandemia e il conseguente lockdown ha registrato un crollo dei ricavi anno su anno da 4 milioni a 1,6 milioni con una perdita peggiorata da 222mila a 333mila euro che è stata rinviata a nuovo perché Majestas ha rinunciato a un credito di 515mila euro verso la società consentendo al patrimonio netto di restare positivo.

