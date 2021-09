Quarta Repubblica, "Lavoratori no vax a casa". Parte la campagna per boicottare il supermercato Conad

Giada Oricchio 07 settembre 2021 a

“Dove c’è Conad, c’è casa” recita lo spot della nota catena di supermercati, ma fino a quando non scoppia una pandemia da Covid19. Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad, ospite del programma "Quarta Repubblica" su Rete4, lunedì 6 settembre, ha detto chiaro e tondo: “Ognuno deve essere libero di fare quello che crede, ma in quel caso la cosa più giusta sarebbe andare in aspettativa non retribuita, così da poter essere sostituito. Altrimenti non ne usciamo”.

Il manager ha fatto l’elenco di tutte le misure anti contagio adottate per garantire la sicurezza di clienti e lavoratori e si è detto d’accordo con il green pass obbligatorio anche nei supermercati: “E’ inconcepibile che i miei lavoratori non debbano averlo. La mia libertà finisce dove inizia quella sua. Non capisco perché io che sono vaccinato ho dovuto fare il tampone per venire in trasmissione, devo avere queste attenzioni e poi corro il rischio di andare al supermercato e trovare il dipendente che al contrario non è vaccinato”. Poi la provocazione di Pugliese che ha scatenato un putiferio social: licenziare i dipendenti che non si vaccinano, sulla scia di quanto avvenuto per medici e infermieri no vax.

“Sono favorevole al greenpass, se io ha fatto due dosi di vaccino, perché poi devo rischiare di contagiarmi andando al ristorante o al supermercato? I dipendenti che non vogliono vaccinarsi andranno in aspettativa non retribuita” #Pugliese #quartarepubblica — Quarta Repubblica (@QRepubblica) September 6, 2021

Su Twitter è partito il tam tam del boicottaggio. L’hashtag #Conad è in cima ai trend topic: tanti i post favorevoli, ma tanti anche quelli contrari alla posizione dell’a.d.: “Eviterò di andare da Conad a fare la spesa vista la simpatia del proprietario”, “Ma davvero pensate che alla Conad freghi della salute e dei vaccinati? Cavalcano solo il pretesto per fare pulizia di vecchi contratti a fronte di nuovi meno dignitosi”, “Boicottare #Conad è uno strumento pacifico e democratico di risposta a un atto dispotico e discriminatorio”, “La Conad ha comunicato che licenzierà i dipendenti che non vorranno vaccinarsi. Ecco che ai novax viene la brillante idea di boicottare la catena di supermercati, con il rischio che tutti perdano il lavoro. Per molti hanno sostituito ampiamente i carabinieri nelle barzellette”.

