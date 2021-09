Niente fuga per il tabaccaio di Napoli: bloccato a Fiumicino dopo il furto del gratta e vinci da 500mila euro

05 settembre 2021 a

Parola fine sul piano criminoso del ladro del gratta e vinci di Napoli. Un’anziana signora pensionata due giorni fa ha vinto 500mila euro con un gratta e vinci e non credeva ai suoi occhi davanti alla cifra del premio, e quindi ha dato il tagliando a un’altra persona perché le confermasse la sua fortuna. Per verificare la vincita, la donna ha consegnato il biglietto a un dipendente che ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari. L’uomo l’ha preso il biglietto tra le mani, lo ha messo in tasca, indossato il casco ed è fuggito con il suo scooter. Subito i militari dell’Arma si sono messi sulle sue tracce e hanno chiesto il blocco dell’incasso della vincita.

Fuga con il malloppo. Vince 500mila euro al gratta e vinci a Napoli, poi il fattaccio

La fuga del titolare della tabaccheria nel quartiere Materdei, a Napoli, si è però interrotta a Fiumicino: l’uomo è stato arrestato in aeroporto, mentre tentava di andare a Fuerteventura (Canarie). I carabinieri della compagnia Stella di Napoli avevano denunciato per furto l’uomo: la polizia di frontiera lo ha immediatamente identificato, bloccato ed è stato denunciato a piede libero. Non aveva con se il tagliando vincente e continuano, dunque, gli accertamenti per ritrovarlo e riconsegnarlo alla signora.

