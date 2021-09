Fuga con il malloppo. Vince 500mila euro al gratta e vinci, poi il fattaccio a Napoli

04 settembre 2021 a

La fuga che non ti aspetti dopo il maxi-montepremi portato a casa. Un'anziana donna di Napoli questa mattina ha vinto la bellezze di 500mila euro di premi ad un gratta e vinci e non credendo ai propri occhi alla lettura del numero vincente ha consegnato il biglietto fortunato ad un dipendente della tabaccheria per effettuare i dovuti controlli sulla veridicità. Il dipendente ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che, preso evidentemente dall'euforia, è fuggito con il biglietto della vincita in sella al suo scooter. L'uomo è attualmente irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco: la fuga con il malloppo e il tentativo di furto è quindi del tutto inutile. Stupore tra i dipendenti e i presenti, che non si aspettavano affatto un colpo di scena tale.

