Botte da orbi tra influencer: Danny Bataclava aggredisce Er Brasiliano a Roma

Massimiliano Minnocci, l’influencer di Pietralata conosciuto come «il brasiliano» torna al centro delle cronache per un’aggressione subita venerdì pomeriggio in piazza Konrad Adenauer, all’Eur. Ad attaccarlo uno "youtuber" svizzero e residente a Milano, Danny Balaclava con il quale ha un trascorso di liti virtuali. «Vengo a prenderti» aveva detto il 27enne svizzero durante le ultime dirette Instagram. Sembrava una frase di rito, ma lo youtuber faceva sul serio e ha percorso 800 km per arrivare a Roma e affrontare il rivale che, sui social e allo stesso modo, non si era risparmiato in insulti e minacce. A fermare i due sono stati alcuni passanti. Il 27enne ha cercato anche di colpire Minnocci con una bottiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato lo youtuber svizzero per minacce aggravate. A raccontare la storia sui social subito dopo è stato lo stesso brasiliano in alcune stories. «Stavamo all’esterno di un locale e sono stato aggredito. Non vi dirò chi mi ha aggredito perché sono venute 4 volanti e lo hanno ammanettato. Io non ho denunciato nessuno e mai denuncerò nessuno. Mi stava sferrando una bottigliata addosso».

In realtà Minnocci sa bene chi lo ha aggredito, anche perché il video che riprende l’azzuffata ha fatto subito il giro dei social. L’astio tra i due influencer nasce nel mese di luglio, in seguito all’arresto del brasiliano sull’isola di Ponza. Fu sorpreso dai carabinieri in stato di alterazione e con uno sfollagente. Convalidato l’arresto è stato rimesso in libertà con un foglio di via della durata di 3 anni. A seguito di quell’episodio, l’influencer romano si è scusato con i suoi followers, negando di aver assunto droghe e dicendo di aver bevuto solo tre amari che, da astemio, non avrebbe retto. Quanto allo sfollagente ne ha giustificato il possesso «per l’incolumità» della moglie Alice. E a proposito di Alice, la lite tra i due influencer sarebbe iniziata proprio a Ponza, dove un amico del 27enne svizzero, avrebbe infastidito la moglie del brasiliano, per poi allontanarsi all’arrivo dei militari. È iniziata così la «caccia» al tizio sui social e una volta individuato il 27enne Danny Balaclava, sono iniziate le dirette Instagram e le stories intrise di minacce e insulti tra i due. «Te lo giuro sul mio occhio buono che vengo a Milano» dice il brasiliano in una stories. Poi le dirette, l’ultima del 28 agosto, dove si insultano pesantemente, e dove il 27enne youtuber promette che molto presto sarebbe venuto a prenderlo. Promessa mantenuta.

