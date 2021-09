Elezioni, il caso delle schede anti-frode: perché solo alle suppletive? Il dettaglio inquietante nella circolare

05 settembre 2021 a

a

a

Attenzione alla circolare sulle prossime elezioni amministrative e suppletive del 3-4 ottobre 2021 di ottobre, dove valgono le vecchie precauzioni sul Covid. Ma c'è un particolare inquietante. Per votare sindaco, consiglio comunale e municipi gli elettori prendono la scheda e personalmente la inseriscono nell'urna. Per le politiche suppletive che ad esempio a Roma ci saranno nel collegio di Primavalle e a Siena vedono correre Enrico Letta, no.

La vergogna democratica. Pd, un partito senza più identità che fagocita segretari

Perché? Lo dice la circolare che la Prefettura di Roma ha inviato ai comuni interessati dal voto: "Tenuto conto delle caratteristiche antifrode delle relative schede di voto, le stesse dovranno continuare ad essere invece consegnate al presidente di seggio o a uno scrutatore da lui delegato". Bella ammissione, non c'è che dire: per le politiche nazionali c'è una scheda anti-frode, per eleggere il sindaco di Roma di Torino, Milano o Napoli si deduce dalla circolare che con quella scheda chiunque potrebbe frodare. Quindi meglio deporla personalmente nell'urna lontano da mani truffaldine.

"Come corre Letta a Siena" Gasparri stende il dem Majorino

Ma cosa costava garantire il voto pulito a qualsiasi livello e fornire a tutti gli elettori schede anti-frode?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.