Seggi speciali, voto a domicilio e scrutatori col green pass: le misure Covid per le elezioni del 3-4 ottobre

Seggi speciali negli ospedali, voto a domicilio per i cittadini in quarantena, strumenti per la sicurezza per gli scrutatori. Il ministero della Salute ha diffuso una circolare sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid per le elezioni amministrative e suppletive del 3-4 ottobre 2021.

In tempi di pandemia per "salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini" vengono promosse "ulteriori sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi".

Lo stabilisce on il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, che dispone anche "che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto".

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali dedicati agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all’inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Gli scriutatori che compongono e sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere muniti di “Certificazione verde Covid-19”, ossia il green pass. Per richiedere il voto domiciliare fa fatta richiesta al Sindaco della propria città in base aai seguenti requisiti: trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS- CoV-2; quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena; Isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).

Gli scrutatori, che dovranno ricevere una specifica formazione, dovranno rispettare alcune norme di sicurezza:

a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

b) Elettori che si trovano in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.



In ogni caso, l’elettore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 del decreto-legge citato, ai fini dell’esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica. Prima del posizionamento e dopo l’eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica. L’elettore dovrà mantenetere la distanza di un metro e indossare la mascherina chirurgica, se non ne è in possesso ne riceverà una dagli scutatori. "La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta, le matite dovranno essere sanificate al termine dell’operazione di voto.

