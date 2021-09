Allarmi totalmente ingiustificati sulla violenza no-vax: Belpietro a Stasera Italia smonta la paura delle manifestazioni

01 settembre 2021 a

Le foto delle stazioni italiane che dovevano essere messe a ferro e fuoco dai no green pass hanno fatto il giro del Paese. A scagliarsi contro l’eccessivo timore di una giornata violenta è Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, ospite di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che nella puntata del 1 settembre analizza il risultato delle manifestazioni annunciate negli scorsi giorni: “Gli allarmi a cui abbiamo assistito in questi giorni erano e sono - sottolinea il giornalista - totalmente ingiustificati. Noi abbiamo parlato di un movimento violento no-vax, poi abbiamo visto un gruppetto di persone, che non ha certamente buone intenzioni e che minaccia e aggredisce, ma stiamo parlando di una minoranza. L’allarme era più nei titoli dei giornali che nella sostanza, quello a cui abbiamo assistito è che la manifestazioni annunciate sono state un flop. Mi ricorda quando i giornali fecero l’allarme sul movimento dei forconi, doveva succedere chissà cosa e non è successo niente”.

Belpietro si dice ottimista sull’andamento della pandemia in Italia e porta a supporto i numeri della campagna vaccinale: “La maggioranza degli italiani si è vaccinata, abbiamo dati non confortanti, di più. 38 milioni di italiani hanno ricevuto la seconda dose, siamo tra i paesi europei con il più alto numero dei vaccinati, tutto sommato non siamo messi così male. Il generale Figliuolo, che ha dato il grande impulso alla campagna vaccinale, ha assicurato che entro settembre rispetterà ciò che aveva promesso, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo dell’80% degli italiani adulti vaccinati. Questo sta procedendo regolarmente. Ci allarmiamo perché ad agosto sono diminuite le vaccinazioni? È qualcosa di abbastanza normale. È evidente che c’è una quota di italiani che non si vuole vaccinare e che ha paura, ma ci sono degli strumenti per cercare di convincerli. Questi non sono gli strumenti messi in campo, ma - conclude bacchettando su questo punto la gestione dell’emergenza Covid - bisognerebbe utilizzare i medici di base per convincere i pazienti a vaccinarsi, è quello che è mancato, si può superare la paura del vaccino dicendo che il risultato è positivo”.

La Lega vota no al green pass in commissione, ne parliamo con @BelpietroTweet a #StaseraItalia pic.twitter.com/y107XePq8U — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 1, 2021

