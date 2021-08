Roma, no vax si scaglia contro il giornalista: "Ti taglio la gola se non te ne vai". E finisce in ospedale

30 agosto 2021 a

"Ti taglio la gola se non te ne vai". Poi la scarica di pugni tra le urla e le minacce fino a spedirlo in ospedale. La vittima è un cronista de La Repubblica, Francesco Giovannetti, che stava realizzando un servizio video durante la manifestazione di docenti e personale Ata contro il green pass davanti alla sede del Miur in viale Trastevere a Roma. Alcuni manifestanti si sono avvicinati per minacciarlo, poi è esplosa la violenza: una scarica di pugni in faccia, prima che i colleghi intervenissero per bloccare l'uomo. Il giornalista è stato portato via in ambulanza mentre l'aggressore è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine.

