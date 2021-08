Meglio il vaccino obbligatorio: Fratelli d'Italia boccia nuovamente la farsa green pass

27 agosto 2021 a

Lo Stato dimostri responsabilità e imponga il vaccino obbligatorio invece di nascondersi dietro al green pass. Nelle ultime settimane Fratelli d’Italia ha più volte ribadito la propria contrarietà all’obbligo vaccinale e ancora una volta lo ha fatto nella puntata del 27 agosto di Agorà, programma di Rai3 condotto da Roberto Vicarietti. A rappresentare Fdi il deputato Andrea Delmastro, che però smaschera le contraddizioni del Governo guidato da Mario Draghi: “Noi dobbiamo continuare a dialogare e non radicalizzare lo scontro sul vaccino. Io che sono contro l’obbligo vaccinale debbo dire che il green pass è uno strumento per inserire surrettiziamente l’obbligo vaccinale e quindi troverei più corretto uno Stato che imponesse l’obbligo vaccinale veramente. Il problema è che quando imponi l’obbligo devi assumerti delle responsabilità nei confronti del cittadino, che a quel punto non dirà più che vuole lui il vaccino, manlevando lo Stato da qualsiasi responsabilità per qualunque risarcimento. È un tema da affrontare prioritariamente”.

Lo stesso Delmastro ieri sera ha attacco Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle sul tema Afghanistan e l’ennesimo scivolone dialettico dell’ex inquilino di Palazzo Chigi: “Pazzesco!!! Dopo i talebani ‘distensivi’ ora bisogna dialogare con i tagliagole islamici per mediare sulle piccole, fastidiose e ‘severe regole della Sharia’. Secondo voi ci è o ci fa?”.

