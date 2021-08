Charlie Watts è morto. Musica in lutto: addio al batterista dei Rolling Stones

24 agosto 2021 a

a

a

Ad 80 anni è morto Charlie Watts, leggendario batterista e cofondatore dei Rolling Stones. Il musicista aveva dovuto annunciare la rinuncia all'ultimo tour della celeberrima band nei giorni scorsi, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia è stata data alla stampa dal suo agente, Bernard Doherty, mentre poco dopo è arrivato un comunicato ufficiale della rock band: "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. Si è spento serenamente in un ospedale di Londra all'inizio della giornata, circondato dalla sua famiglia."Charlie era un caro marito, padre e nonno e anche come membro dei Rolling Stones uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Chiediamo gentilmente che la privacy della sua famiglia, dei membri della band e degli amici più stretti sia rispettata in questo momento difficile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.