Vanessa Zappalà, uccisa in strada dall'ex. Il post agghiacciante del killer ricercato: "Aspetto il momento giusto"

"È solo geloso non mi fa niente”, continuava a ripetere agli amici Vanessa Zappalà. La ragazza, di origini catanesi, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava con la comitiva sul lungo mare di Acitrezza, in Sicilia.

A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, Antonino Sciuto di 38 anni, fuggito poco dopo, e attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Il ragazzo, stando a quanto si apprende, sarebbe già stato denunciato in passato per stalking. La procura di Catania incaricata del caso aveva chiesto ed ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari ed era stato proibito ogni tipo di avvicinamento alla giovane donna. Una misura cautelare non sufficiente a tenere a bada la furia dell’uomo.

La vittima, stando a quanto raccontano i testimoni sarebbe stata raggiunta dall’uomo per poi essere colpita da diversi colpi di pistola. Fatale sarebbe stato uno dei proiettili che l’ha raggiunta dritta alla testa. Sul posto sono arrivati i soccorsi de 118, prontamente chiamati dagli amici della ragazza, ma per Vanessa non c’è stato nulla da fare.

“Quante volte ti mandavo messaggi: ‘Stai attenta Vane, Vane ho paura’. E tu “tranquilla non mi fa niente, è solo geloso’. Facevi casa e lavoro, una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho un grande senso di vuoto, di angoscia”, a scriverlo sui social è un’amica di Vanessa che racconta il clima di tensione in cui viveva la ragazza. Una gelosia morbosa che si è trasformata in follia, da quando i due si erano lasciati. Le minacce ricevute e le denunce susseguenti non sono servite però a proteggere la ragazza. “Ti avvisavo ogni sera: ‘Stai attenta che si apposta sotto casa nostra’. E adesso come farò ogni sera ad affacciarmi senza chiederti: ‘Vane che fai?’ E tu: ‘Niente, fumiamoci una sigaretta nel balcone’”, si legge sul post.

Segnali inquietanti spuntano invece dal profilo Facebook dell'assassino. In alcuni post, non recenti, si vede la foto di un uomo con la scritta “I love you” dipinta sulla schiena che punta una pistola alla testa di una ragazza. Ma anche la frase con l'immagine del gangster Tony Montana, il personaggio interpretato da Al Pacino nel film Scarface, “Non dimentico nulla, aspetto solo il momento giusto”.

