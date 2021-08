Insalata di riso, gelati, pasta e cozze: occhio a questi prodotti. Scatta il ritiro dai supermercati

22 agosto 2021 a

a

a

Prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati per potenziale rischio alimentare. A far scattare l'allarme del ministero della Salute le segnalazioni su un lotto di insalata di riso a marchio Viva la Mamma Beretta a causa di un “errore di ricettazione con possibile presenza di glutine”. Si tratta di confezioni da 400 grammi con il numero di lotto S691210923 e la data di scadenza 23/09/2021 venduti in supermercati Coop.

A dare la notizia del ritiro dell’insalata di riso prodotta da Piatti Freschi Italia Spa è il sito specializzato ilfattoalimentare.it che riporta anche altri richiami fatti dal ministero della Salute. Come quello di un lotto di cracker non salati in superficie a marchio Despar per la “possibile presenza di corpi estranei”. Si tratta dei cracker prodotti da Nuova Industria Biscotti Crich Spa, e le confezioni coinvolte sono quelle da 500 grammi con il numero di lotto 6111 e la data di scadenza (Tmc) 30/07/2022.

I supermercati A&O e Famila invece hanno diffuso il richiamo di un lotto di coni gelato alla panna senza glutine a marchio Vivi Bene Selex perché “il produttore Eskigel con analisi di autocontrollo per la ricerca di lattosio ha riscontrato valori superiori al limite”. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 300 grammi (4×75 grammi) con il numero di lotto TE 1214 (EAN 8003100873019).

Altri ritiri recenti da segnalare quelli di Coop che ha pubblicato anche il richiamo di un lotto di cornettini würstel a marchio Baker & Baker per la “presenza di ossido di etilene” (lotto numero 1000867362 con la data di scadenza 26/11/2021), di Metro per un lotto di cappello del prete e sottofesa di vitello a marchio Metro Chef per la presenza di “Escherichia coli produttori di Shiga-tossine (E.coli STEC)” (numero di lotto 10010115 e la data di scadenza 23/08/2021), di lotti e formati di pasta alla curcuma e pepe bio a marchio Pasta Natura per la “presenza di ossido di etilene in ingrediente curcuma”.In particolare si tratta di confezioni da 250 grammi si penne, (Tmc 26/03/2024, 16/02/2024 e 03/03/202), gnocco sardo (Tmc 28/01/2024), fusilli (Tmc 28/01/2024).

Richiamato anche un lotto di cozze (Mytilus galloprovincialis) per la “rilevata la presenza di biotossine marine DSP oltre i limiti di legge” raccolto in data 16/08/2021 e venduto in confezioni da 5 chilogrammi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.