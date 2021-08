Cosa fanno ai bambini, l'ultimo orrore dei talebani. Vendetta atroce contro i ribelli, scatta l'attacco nel Pashir

22 agosto 2021 a

Scatta la rappresaglia dei talebani contro la resistenza. I toni che provano a essere rassicuranti usati dal gruppo che ha di nuovo in mano il Paese dopo il ritiro delle forze americane mentre sta per essere ufficializzato il nuovo governo dell'Afghanistan non possono nascondere la repressione contro il dissenso e i ribelli. I talebani hanno infatti annunciato che centinaia dei loro combattenti si stanno dirigendo verso la valle del Panshir, dove si concentrano i ribelli. "Centinaia di mujaheddin dell’Emirato islamico si stanno dirigendo verso lo Stato del Panshir per metterlo sotto controllo dopo che le autorità locali si sono rifiutate di cederlo pacificamente", ha fatto sapere il gruppo su Twitter.

La repressione è già scattata. I talebani starebbero sequestrando i figli di chi partecipa alla resistenza organizzata in montagne e valli a nord di Kabul. A riferirlo quattro funzionari. Khair Mohammad Khairkhwa, ex capo dell'intelligence nella provincia di Balkh, Abdul Ahmad Dadgar, altro leader della rivolta, e altri due funzionari coperti dall'anonimato. Si parla di case bruciate e bambini rapiti dalle famiglie.

Nel mirino dell'Emirato islamico la resistenza organizzata che sta combattendo sotto la bandiera di "Rivolta del popolo". I combattimenti sono scoppiati nella provincia di Baghlan, circa 120 chilometri a nord di Kabul: le forze della resistenza hanno preso il controllo di tre distretti intorno alla Valle di Andarab, annidata nella catena montuosa di Hindu Kush vicino al Panshir.

L'ultima sacca della resistenza ai militanti islamici è concentrata proprio nel nord dell'Afghanistan e gli aggiornamenti arrivano dall'account Twitter di Panshir Province, riconducibile ai ribelli che fanno capo ad Ahmed Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panshir', secondo cui i Talebani avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa. Passati i quali è scattata la spedizione.

