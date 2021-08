Umiliati per colpa di Biden, l'attacco di Trump sul caos Kabul

22 agosto 2021 a

Donald Trump critica Joe Biden per il ritiro dall’Afghanistan e lo accusa di aver consegnato l’esercito americano ai talebani durante una manifestazione a cui hanno preso parte migliaia di suoi sostenitori a Cullman, in Alabama. Le sue dichiarazioni sono riportate dal sito del Daily Mail. «Questa sarà considerata una delle più grandi sconfitte militari di tutti i tempi», ha detto l’ex presidente definendo la situazione in Afghanistan «un’umiliazione, non un ritiro ma una resa totale».

L’ex presidente ha detto alla folla che «questo non sarebbe mai successo se fossi stato Presidente». «Il problema qui non è se lasciare l’Afghanistan - queste le parole di Trump - il problema è l’incredibile incompetenza e la grave negligenza di Joe Biden protagonista della più grande umiliazione strategica che abbiamo mai visto come paese. Con me in carica i talebani non si sarebbero mai sognati di catturare il nostro aeroporto o di sfilare in giro con le nostre armi americane. Non ci sarebbe stata alcuna evacuazione d’emergenza dell’ambasciata e nessuna rimozione della nostra bandiera perché avremmo stabilito linee chiare che i talebani non avrebbero mai osato attraversare. Il problema con Biden è che i nostri nemici non hanno paura di lui, non lo rispettano».

