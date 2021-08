Sara Cunial, la deputata no vax non vuole essere fotografata nemmeno in hotel

18 agosto 2021 a

La deputata no vax non vuole essere fotografata nemmeno in hotel… ecco l’incredibile cartello di Sara Cunial, esponente del gruppo Misto, che spunta fuori il Cavallino Bianco di San Candido, l'albergo dell'Alto Adige finito nell'occhio del ciclone per le posizioni no mask del proprietario e dei suoi dipendenti: "Vietato fotografare senza autorizzazione" si legge sul foglio appeso all'ingresso.

La deputata ha infatti fissato il domicilio parlamentare nell'hotel impedendo di fatto che le forze dell’ordine procedessero alla chiusura come aveva richiesto la Provincia Autonoma di Bolzano.

