Guido Crosetto elogia l'ambasciatore Stefano Pontecorvo rimasto a Kabul: "Mentre tutti scappavano..."

Giada Oricchio 18 agosto 2021 a

Guido Crosetto rende omaggio all’ambasciatore Stefano Pontecorvo, l'Alto rappresentante civile della Nato rimasto a Kabul anche rimasto anche quando Francia, Germania e la stessa Italia hanno fatto rientrare gli ambasciatori.

Dopo vent’anni di presenza militare americana e di coalizione internazionale, i talebani hanno riconquistato l’Afghanistan proclamando l’Emirato islamico dell’Afghanistan provocando una precipitosa fuga di massa dal paese. Qualcuno però è rimasto per evacuare occidentali e locali e il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia ha postato su Instagram una foto eloquente: “Mentre tutti scappavano, un italiano, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, è rimasto a coordinare l’aeroporto di Kabul, ultimo avamposto diplomatico in Afghanistan per quasi tutto il mondo”. Come a dire che c’è chi opera in silenzio sul campo mettendo a rischio la propria vita (il diplomatico indossa un giubbotto antiproiettile, nda) e chi si informa sul drammatico precipitare degli eventi restando in vacanza al mare.

