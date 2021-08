Covid, il cardinale Raymond Leo Burke "attaccato al respiratore": era contrario al vaccino

16 agosto 2021 a

a

a

Diceva no al vaccino anti-Covid perché "contiene un microchip che iniettano sotto la pelle". Adesso il cardinale no vax Raymond Leo Burke, 73 anni, si trova attaccato a un respiratore in un ospedale del Wisconsin proprio a causa del coronavirus: le sue condizioni sono molto gravi ma i medici restano fiduciosi. Burke vive a Roma ma ha contratto il Covid mentre si trovava in America per una visita: quando le sue condizioni sono peggiorate è stato ricoverato in ospedale. L’ufficio stampa del cardinale ha comunicato che il 73enne è attaccato al respiratore e hanno chiesto ai fedeli di recitare il Rosario. Il cardinale no vax era già ai ferri corti con Papa Francesco proprio a causa delle sue posizioni anti-scientifiche: Bergoglio lo aveva privato dell’incarico di prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.