Variante delta più pericolosa, l'allarme di Massimo Galli: "Al chiuso infetta anche a 2 metri"

La variante delta è più contagiosa, buca il vaccino e colpisce anche i giovanissimi. Per questo il prossimo autunno con la riaperture delle scuole non c'è da stare tranquilli. A lanciare l'allarme sul quotidiano La Stampa è Massimo, il professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano e primario all'Ospedale Sacco. "Senza l'obbligo di vaccinazione e un sistema di test per isolare i focolai è facile prevedere problemi alla ripresa" ha sentenziato.

La preoccupazione maggiore è proprio per gli studenti che torneranno a scuola. "La Delta al chiuso infetta anche a due metri e tutti devono tenere la mascherina. La capienza all'80 per cento per me è alta, ma sarà difficile fare diversamente". E nello scontro tra governo e sindacato sul Green pass obbligatorio al lavoro il prof non ha dubbi: "Sono favorevole al certificato in azienda o in ufficio. Si tratta di uno strumento di prevenzione, oltre che di un incentivo alla vaccinazione. Se poi fosse valido solo dopo la seconda dose sarebbe ancora più sicuro".

