Ponza, yacht affonda dopo lo scontro con una motocisterna

15 agosto 2021 a

a

a

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia il giorno della vigilia di Ferragosto. A Ponza - a circa 4 miglia dal porto, uno yacht di 20 metri proveniente da Fiumicino si è scontrato con una motocisterna diretta a Gaeta. A bordo dello yacht, che affondato, c'erano sei persone di nazionalità francese, tratte in salvo dal personale della motocisterna. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte degli uomini della Capitaneria di porto dell’isola. Lo yacht è stato rimorchiato e trainato nella baia di Cala Inferno.

