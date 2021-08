Morning news, con Simona Branchetti la mattina per Mediaset ha l'oro in bocca

Arnaldo Magro 14 agosto 2021 a

a

a

C’è un programma nei palinsesti estivi che sta letteralmente spopolando, scalando picchi di gradimento pazzeschi. Attirando su di sé, giustamente, le attenzioni dei massimi vertici aziendali. Morning news, condotto da Simona Branchetti, doveva essere solo uno spazio informativo che sostituisse "Mattino5". Un riempitivo per colmare un errore commesso nella programmazione. Il fatto che sia stato inserito in palinsesto in un pomeriggio, con costi di produzione irrisori, lo testimonia.

Il punto è che Mediaset, in quella fascia mattutina, ora supera negli ascolti pure l’ammiraglia Rai. Una informazione pulita e dinamica. Che spazia dalla politica alla cronaca. La conduzione della Branchetti, dato alla mano, piace al pubblico. Eccome. Accostare professionalità ad un volto nuovo, paga per Mediaset. Da anni non venivano rinnovate le conduzioni e questo è un dato importante su cui ragionare per l’azienda. Forse il pubblico da casa, ha voglia di vedere volti nuovi e competenti. Ben voluta dal suo gruppo di lavoro, andrebbe riconfermata la stessa formula, anche nel periodo autunnale. I tempi sembrano maturi per portare avanti dei cambiamenti. Le professionalità del resto, non mancano in Mediaset. In tempi austeri come questi, osare e rinnovare potrebbe essere l’unica formula, per restare competitivi.

