Bianca Guaccero, la foto scatena l'odio no vax: "Cavia, criminale"

La scelta dei personaggi famosi di vaccinarsi scatena l’odio della Rete. L’ultima vittima è Bianca Guaccero che replica al delirio e all’orrore dei no vax e boh vax e viene difesa dall’ex fidanzato e calciatore Nicola Ventola. La brava conduttrice di “Detto Fatto”, il programma di tutorial di Rai2, ha postato sul profilo Instagram lo scatto in cui si sottoponeva alla seconda dose di vaccino contro il Covid-19. “Un ringraziamento particolare vorrei farlo alla Asl di Bari e L’hub di Bitonto capitanato dal dott. Giacomo Schiraldi e da un’ equipe medica e infermieristica pronta e attenta verso il prossimo – ha scritto nella caption l’attrice -. Grazie per questa battaglia che ancora combattete in “trincea” da mesi e ad oggi con un arma efficace come il vaccino. Tanta emozione oggi, ma la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello per me e per gli altri. Mi raccomando vaccinatevi!!! Vvb”.

Non lo avesse mai fatto. Virologi e immunologi laureati all’Università della strada hanno scatenato un pandemonio tra offese e critiche: “Valla a raccontare agli Israeliani la favoletta del vaccino salvifico .. n'altra da nn seguire più...vaccinarsi è una scelta no una pubblicità”; “Noo anche tu! Buona fortuna!”; “Bianca mi hai deluso. Mi piacevi tanto come persona. Ora hai deluso tante persone. Vuoi vaccinarti? Fallo ma senza fare post. Sai almeno cosa ti hanno iniettato? Hai letto il consenso informato prima di firmare? Tu che hai contratto il Covid almeno per sei mesi eri protetta. O era una bugia? Troppa falsità e ipocrisia”, “Ma se un vaccinato ha le stesse probabilità di contagiare e contagiarsi, il che è dimostrato dai dati di Israele e Regno Unito, che senso ha vaccinarsi??? Smettere di dire che il vaccino ( che vaccino nn è) ci salverà dalla pandemia., “Vedremo cosa ti succederà tra qualche anno”.

La Guaccero non ha incassato in silenzio, ma ha risposto con un lungo post tra l’ironico e l’amareggiato: “Volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi ha dato della criminale, cavia, che hanno smesso di seguirmi, che mi hanno additata come serva del sistema, che mi hanno detto da te non me lo aspettavo, venduta, topo da laboratorio, purgata da un siero sperimentale, spero non ti capiti nulla. Questo sarebbe senso civico? Rispetto? Buon senso? Coscienza?”. E ancora: “Tutto questo livore ha a che fare con qualcos’altro… mi ha colpita profondamente… ed è qualcosa su cui veramente dover riflettere”.

Tra i numerosi commenti di sostegno è spuntato anche quello dell’ex fidanzato Nicola Ventola (sembra che tra i due ci sia un ritorno di fiamma, nda) che ha rivelato di essere prossimo al vaccino così “scremo i miei social. La gente non sta bene”.

