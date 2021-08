Il green pass non serve a nulla, la virologa Gismondo va controcorrente

12 agosto 2021 a

La virologa Gismondo va controcorrente nell’ultima pagina del Fatto quotidiano: il green pass non serve a nulla. Il direttore della Microbiologia clinica e Virologia dell'ospedale Sacco di Milano spiega che con la variante Delta i vaccinati si contagiano e contagiano tutti gli altri proprio come fanno i non vaccinati.

Eritema e malattie renali, Ema valuta i nuovi eventi avversi dei vaccini

Quindi la carta verde non garantisce affatto gli altri dal contagio.

