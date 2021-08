Capri, il gabbiano ruba il panino e lo ammazzano a pietrate: rissa con ferito in spiaggia

07 agosto 2021 a

Una rissa in spiaggia per via del furto di un panino da parte di un gabbiano. Non è una storia surreale o uno scherzo, ma la cronaca dei fatti che arriva da Capri, precisamente dalla spiaggia libera di Marina Grande. L’uccello ha puntato il panino di un ignaro turista intento a godersi il pasto sotto al caldo del sole ed è riuscito a sfilarglielo via con una picchiata decisa. A quel punto, vista la scena, un familiare del giovane bagnante ha deciso di lanciare un sasso contro il volatile: il tiro ha colpito in pieno il gabbiano, che è morto sul colpo.

L’accaduto ha scatenato la rabbia di un gruppo di tre turisti spagnoli, che se la sono presa con l’autore del lancio contro l’animale, che ha avuto la peggio dopo il furto del panino. Gli animi si sono immediatamente scaldati e ne è nato un parapiglia, che ha causa una profonda ferita ad un uomo che tentava di calmare tutti e di riportare la pace. Il dipendente caprese della società di trasporti della funicolare è stato probabilmente colpito inavvertitamente con un manico di ombrellone, la cui punta affilata ha provocato diverse ferite. È stato necessario l’intervento dei medici che hanno suturato la ferita con ben 25 punti.

La rissa si è placata soltanto in seguito all'intervento della polizia e dei vigili urbani. La delegazione dell'isola di Capri dell'Unione Nazionale dei Consumatori ha deciso di scrivere al prefetto di Napoli chiedendo un presidio di sicurezza sulla spiaggia libera di Marina Grande: mai più eventi del genere.

