Il gigante buono Guido Crosetto si scoccia e minaccia querele. “E soldi in beneficienza per i malati”

“Da due settimane ho un nuovo approccio con chi insulta, minaccia o diffama, su Twitter: passo tutto ad un avvocato specializzato e cerco di aiutare il Bambin Gesù, il Gaslini ed altri Ospedali, strappando più soldi possibile ai leoni da tastiera”. E’ il buongiorno su twitter di Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia e soprattutto paziente internauta con una parola per tutti. Chi lo segue, sa quanto profonde siano le sue riflessioni, certa la sua disponibilità, ma non infinita la pazienza. Perché una confidenza, anche se pubblica, non può diventare il pretesto per montagne di insulti. Perché nessuno può sentirsi autorizzato a diffamare una persona per colpe altrui o semplicemente per le sue opinioni. Una svolta necessaria, quella nella comunicazione di Crosetto, perché troppi “troll” credono di poter dire quello che vogliono confidando nell’impunità.

"Sono stato malissimo". Il calvario Covid di Crosetto: vaccinato, ma ecco cosa mi ha salvato

Ormai esiste da tempo la possibilità di difendersi di fronte al giudice da contumelie davvero inutili e quello di Crosetto è un allarme che non andrà sottovalutato. Di solito, quello che dice, il gigante buono lo fa. Occhio quindi a ricominciare perché un conto è il diritto di critica, che certo non paventa Crosetto, altro sono le scorribande finalizzate solo ad accendere fuochi. Da oggi, chi vuole divertirsi da cafone, pascoli altrove è l’invito ai twittaroli…

Da due settimane ho un nuovo approccio con chi insulta, minaccia o diffama, su Twitter: passo tutto ad un avvocato specializzato e cerco di aiutare il Bambin Gesù, il Gaslini ed altri Ospedali, strappando più soldi possibile ai leoni da tastiera. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) August 6, 2021

