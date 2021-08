Ma quale terrorismo, colpa di un sito hot o sul gioco d'azzardo: la verità sull'attacco hacker alla Regione Lazio

03 agosto 2021 a

a

a

Le ipotesi più diverse per dare una spiegazione all’attacco hacker che hanno subito i sistemi della Regione Lazio. Nicola Zingaretti, governatore regionale, ha parlato addirittura di attacco terroristico, ma secondo Fabio Ghioni la spiegazione è molto più semplice. L’esperto di livello mondiale in sicurezza e tecnologie non convenzionali, consulente strategico per diversi organismi governativi e internazionali, all’Adnkrons sbugiarda il presidente ed ex segretario del Pd: “È un atto di hackeraggio, ma non c’è alcuna azione terroristica dietro, alcun interesse geopolitico, né alcun desiderio di sabotare le istituzioni. Non c’entrano i NoVax né il Covid. Può capitare a chiunque e la polizia postale conosce perfettamente questo fenomeno. Probabilmente la disattenzione di un dipendente ha causato tutto ciò, ma non possono dirlo e stanno strumentalizzando l’accaduto”.

Giallo sul riscatto hacker. Zingaretti non ci sta capendo nulla: un attacco terroristico, anzi no

Ghioni approfondisce nel dettaglio la situazione: “Si tratta –di un ransomware, un malware che dal 2007 usano degli hacker dal Marocco, dalla Tunisia, dall’Algeria con richiesta di denaro. Dal 2015 i riscatti vengono chiesti in bitcoin. Questo virus cripta i contenuti del pc e non ha chiave di sblocco, anche chi paga non può poi più sbloccare nulla. Alle aziende e agli utenti che mi scrivono, a decine ogni giorno, perché gli hanno bloccato i computer, consiglio di dotarsi di un backup a 24 ore. Questi attacchi succedono continuamente ogni giorno, solo che non lo dicono».

"Dove operano gli hacker". Il sospetto di Molinari, bomba sull'attacco alla Regione

Ed ecco l’analisi su come sia potuto accadere tutto ciò, che sta creando pesanti disagi a chi vuole prenotare il vaccino: “Un dipendente di un’azienda, di un’ente o di un ministero, navigando per esempio su un sito porno o d’azzardo, clicca involontariamente su un popup con dentro il malware e il gioco è fatto. Inoltre, è possibile installarlo involontariamente anche scaricando un programma gratuito da dei siti oppure cliccando su un link ricevuto per posta da una mail che sembra essere quella di un amico o della propria banca ma in realtà è uno spam. I dipendenti pubblici - conclude ironicamente Ghioni - dovrebbero fare un corso per non andare in certi siti e per sapersi comportare sul web”.

Virus contro antivirus: l'incubo del Lazio per un software infettante criptato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.