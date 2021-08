Sergio Mattarella e Mario Draghi invitano Jacobs e Tamberi al Quirinale e Palazzo Chigi: onorate l'Italia

Luigi Frasca 02 agosto 2021 a

«Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l’Italia». Mario Draghi è commosso quando chiama al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò per fare i complimenti ai due atleti azzurri che hanno vinto l’oro. Poi li ha invitati entrambi a Palazzo Chigi con Stefano Mei e il ct La Torre. ma il presidente del Coni è tra i primi a commentare l’eccezionale impresa di Jacobs e Tamberi: «Le parole non bastano e neanche servono - scrive su twitter - Avete vinto due ori che valgono la storia e la riscrivono, facendo brillare lo #sport italiano nel firmamento olimpico. Complimenti a #Jacobs e a #Tamberi: sensazionali. Orgoglioso di voi e della atleticaitalia». Più tardi aggiunge: «Sono molto felice per l’atletica italiana, perchè oggi in Italia c’è l’uomo più veloce al mondo e l’uomo che salta più in alto nel mondo. Vale sempre la pena di credere in qualcosa che sembra impossibile da realizzare. Complimenti alla federazione, al presidente Stefano Mei e agli atleti che hanno reso orgogliosi tutti gli italiani».

Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il «grande apprezzamento e la soddisfazione» per i due ori olimpici di oggi, invitandoli al Quirinale. E a lui si accoda tutto il mondo della politica che si è fermato alla Camera, durante i lavori parlamentari, per un lungo applauso. «Due ori in dieci minuti, orgogliosi di voi Gianmarco e Marcell», twitta il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre Giorgia Meloni scrive su Facebook «grandissime emozioni dalle olimpiadi di Tokyo 2020. Complimenti a Gianmarco Tamberi per il suo oro nel salto in alto e a Marcell Jacobs che scrive la storia e conquista la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri. Orgogliosi di voi». «L’Italia vola ancora con Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi!» commenta sempre su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Un’altra pagina olimpica scritta con l’azzurro, con la grinta e con il cuore - prosegue - Grandi ragazzi, due medaglie d’oro che ci rendono fieri di essere italiani. Un’altra grande impresa sportiva, avete fatto la storia».

Tra i primi a commentare anche l’ex premier Giuseppe Conte: «Una domenica davvero straordinaria per l’Italia! Due storiche medaglie d’oro! #Tamberi #Jacobs» scrive su Facebook. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana annuncia che «il belvedere di Palazzo Lombardia stasera e domani sarà illuminato di azzurro, spiegando che si tratta di «un primo riconoscimento simbolico della nostra Regione per onorare una giornata che entra a pieno titolo nella storia dello sport italiano. L’uomo più veloce del mondo è di Desenzano del Garda». Infine i complimenti di Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana di calcio che ha appena vinto l’Europeo: «La storia siete voi. Fantastiche tutte le medaglie di questi Giochi Olimpici Forza Italia Team».

