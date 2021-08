Terza dose di vaccino bocciata dagli esperti. Il prof. Vaia e quel dubbio dopo l'aumento dei prezzi delle dosi

02 agosto 2021 a

a

a

Terza dose di vaccino agli italiani seguendo l’esempio di Israele? Gli scienziati ed esperti italiani si sono mostrati praticamente tutti contrari a fare una nuova inoculazione a chi già ne ha ricevute due: un inedito il mancato gioco al massacro tra schieramenti opposti. Tra questi c’è il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma: “Terza dose? Aspettiamo i dati e intanto completiamo il ciclo vaccinale ai più giovani ed agli over 60. E andiamo avanti con le terapie ed i monoclonali nelle persone no responder e con deficit immunitari. La fretta può essere cattiva consigliera…”. A Vaia poi sorge un dubbio ulteriore sulla terza dose leggendo la notizia del Financial Times riguardante l’aumento dei prezzi dei vaccini Pfizer e Moderna, che hanno rinegoziato i contratti con l’Unione Europea alla luce del successo dei prodotti a mRna: “L’articolo del Financial Times, e che va verificato, mi suggerisce - conclude Vaia - ancora maggior prudenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.