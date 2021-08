Abruzzo in fiamme, maxi-incendio a Pescara. Panico sulle spiagge, brucia la Pineta Dannunziana

01 agosto 2021 a

Emergenza incendi anche in Abruzzo, dove sono diverse le zone colpite dai roghi oggi domenica 1 agosto. Fiamme anche a Farindola, in provincia di Pescara, vicino all’hotel Rigopiano distrutto dalla valanga del 2017. Roghi anche in provincia di Chieti, tra San Vito, Fossacesia, Rocca San Giovanni e Francavilla al Mare, inclusa la frazione di Pretaro.

Preoccupa la situazione a Pescara. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando rapidamente e minacciano le tante abitazioni presenti in zona. In azione i Vigili del Fuoco, anche con l’elicottero. «Scene spaventose quelle che si stanno vedendo sulla spiagga di Francavilla al Mare, al confine con Pescara. Un’enorme nube nera si sta alzando in direzione del mare, per via di un incendio che si è sviluppato alla Pineta».

Le fiamme, hanno raggiunto la Riserva naturale Pineta Dannunziana. Ci sono focolai in più punti dell’area. Sul posto sono operative decine di soccorritori. In azione anche un canadair, che sta effettuando dei lanci. Sono cinque, al momento, le persone trasportate in ospedale. Tra queste una bambina e due suore che vivono in una struttura che si trova nell’area interessata dall’incendio. Avrebbero tutte riportato un’intossicazione per aver inalato fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. In corso il trasferimento di una quarantina di persone evacuate nel palafiere del porto turistico.

«Chiederemo lo stato di calamità per quello che è accaduto oggi a Pescara. Abbiamo persone fuori casa, tante abitazioni evacuate, abbiamo aperto il Coc e messo a disposizione il PalaBecci del porto turistico e il PalaGiovanni Paolo II», ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci, entrando in Prefettura per il vertice con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sull’enorme incendio che sta devastando la città.

Inferno di fuoco anche sulla Costa dei Trabocchi, con il territorio di Rocca San Giovanni (Ch) devastato. Incenerita la pinetina di Vallevò. Fumo e fiamme altissime si sono sviluppate, a partire dalle 14.30, su un fronte di chilometri, sia verso San Vito che verso Fossacesia. «Un disastro - afferma il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito immediatamente accorso sul posto- Della pinetina non è rimasto nulla e le fiamme sono giunte tra le abitazioni della frazione marinara di Vallevò», dove in tanti sono stati costretti a lasciare le case, che sono state evacuate. Vasto incendio anche a Farindola, non lontano da quello che era l’hotel Rigopiano. Alcune famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni.

