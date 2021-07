In Onda, il racconto choc di Matteo Bassetti: aggredito dai no-vax, sono serviti 10 poliziotti per difendermi

30 luglio 2021 a

Ha fatto discutere e non poco il video di Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio già espulso dal Movimento 5 stelle per le sue posizioni no vax che si è puntato una pistola al braccio attaccando il vaccino: “Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Io mi vaccino, può andarmi bene o può andarmi male”. A commentare l’iniziativa del consigliere regionale è Matteo Bassetti, ospite di In Onda, programma di La7 sotto la conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo: "È stata una cosa molto forte, ieri ero a presentare il mio libro a Novi Ligure e sono dovuti intervenire 10 poliziotti per difendermi da un gruppo di no-vax che mi contestava e che contestava il vaccino. Se chi è contro il vaccino pensa che questi siano gli strumenti per fare comunicazione, si sbaglia di grosso. L'unico terreno in cui ci si può confrontare è quello della scienza, non quello della caciara, dell’insulto e delle pistole. Si va contro lo Stato. Il vaccino è uno strumento messo a disposizione dallo Stato per difenderci dal virus. Oggi chi va contro il vaccino va contro lo Stato attaccandolo”. Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, già in passato aveva raccontato di aver ricevuto numerose minacce di morte per le sue posizioni sul vaccino.

