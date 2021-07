Occhio, il virus si allarga. Regioni nel mirino per nuove restrizioni

30 luglio 2021 a

Salto per l`incidenza del virus e l`Rt che questa settimana si attestano rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che indicano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre la soglia di 50 per 100mila per il primo e oltre l`1,50 il secondo. La scorsa settimana si attestavano rispettivamente a 41 e 1.26. Due parametri che determinano il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni. insieme ai nuovi calcoli sulla saturazione delle strutture sanitarie e delle terapie intensive.

Nel periodo 06-20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34- 1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno. È quanto si apprende dalla bozza dell’Iss, nella quale si osserva in maniera analoga un aumento dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero che passa all’1,16 all’1,46. Sono 20 le Regioni classificate a rischio moderato e una (il Molise) a rischio basso.

Nessuna Regione, invece, supera ancora la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate che passa da 165 (20/07/2021) a 189 (27/07/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 1.194 della settimana scorsa a 1.611.

In altre parole "raddoppia l’incidenza settimanale" di Covid-19 "a livello nazionale", indica la bozza del Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia in Italia. I dati riferiti al periodo 19-15 luglio mostrano "evidenza di forte aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le regioni e province autonome" e aumenta "in maniera molto significativa" la trasmissione dell’infezione da virus Sars-CoV-2 nel Paese, "con quasi tutte le regioni e province autonome classificate a rischio epidemico moderato".

