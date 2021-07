In Onda, scatta la rabbia dei no pass: il coro contro David Parenzo della piazza. La risposta che spiazza

28 luglio 2021 a

La manifestazione contro il green pass a Roma ha richiamato poco più di un migliaio di persone e sono presenti in piazza anche diversi esponenti della Lega. Nel corso della serata gli animi si sono scaldati e ad un certo punto sono partiti alcuni cori contro i giornalisti, ma oltre al classico “giornalista terrorista” è stato preso di mira anche David Parenzo, conduttore del programma di La7 In Onda. La trasmissione ha un inviato a piazza del Popolo che racconta l’accaduto durante altri cori di protesta, ma la risposta di Parenzo tende a spegnere la polemica, spiazzando tutti: “Salutameli con grande affetto”. Gerardo Greco, altro giornalista presente in studio nella puntata del 28 luglio, ha scherzato con il collega: “Dì - rivolto all’inviato - ai presenti di rifare il coro contro Parenzo”. Oltre ad aver attaccato i giornalisti i manifestanti no pass si sono infuriati con lo Stato: “Giuseppe De Donno ucciso dallo stato”. Il coro è in riferimento alle teorie del complotto sulla morte del medico morto suicida in casa: sulla vicenda è aperta un’inchiesta della Procura di Mantova.

