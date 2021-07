Senza la Lega vaccino ai neonati. Claudio Borghi e la lotta di Matteo Salvini: nel Governo per incidere

28 luglio 2021 a

Sono circa 1.500 le persone che hanno partecipato in piazza del Popolo a Roma alla manifestazione organizzata dal 'Comitato libera scelta' per protestare contro il Green Pass, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività. Tra questi sono presenti diversi parlamentari leghisti, Claudio Borghi compreso. Il deputato ha rilasciato un’intervista a Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, proprio dalla piazza romana: “La Lega - ha spiegato Borghi sul perché il Carroccio appoggi il governo Draghi nonostante le criticità sul green pass - ha scelto una strada difficile, volevamo andare alle elezioni, abbiamo scelto di entrare in questo Governo per incidere. È molto faticoso, mi rendo conto che tanta gente non lo capisca, ma è l’unica maniera per provarci a cambiare qualcosa”.

“Se non ci fossimo stati noi - attacca Borghi, che in qualche modo lancia anche un messaggio a Fratelli d’Italia - probabilmente saremmo arrivati al vaccino per i bambini di 6 mesi, non solo a quelli di 12 anni. Mi rendo conto che ci sono delle posizioni che devono essere difese con maggiore energia, quindi stiamo cercando di dare forza a Matteo Salvini, che poveretto da solo in certi casi sembra combattere determinate battaglie. Così sa che c’è la gente dietro queste posizioni”.

Borghi ha rilasciato un’intervista a In Onda, con un piccolo siparietto a distanza con il conduttore David Parenzo, presente negli studi di La7. “La mascherina?” chiede il giornalista all’onorevole della Lega, che ha la risposta pronta: “Siamo all’aperto e poi qui intorno a me non c’è assembramento”. Parenzo poi incalza: “Sarà vaccinato no?” e Borghi non si lascia sfuggire l’occasione di ripetere quanto già detto su Twitter negli scorsi giorni: “Perché dovrei dare questa informazione sul mio stato sanitario? Come ho già detto non rispondo”. Parenzo prova a richiederglielo, ma senza alcun successo.

Siamo in diretta da Roma dove la Lega è scesa in piazza contro l’obbligo di green pass. Ai microfoni di #StaseraItalia parla @borghi_claudio pic.twitter.com/uKbMDIqA6t — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 28, 2021

