Uomo-cane a guinzaglio, il video del gioco erotico tra i turisti a Positano

26 luglio 2021 a

C'è chi si è giocato al lotto il 32, numero che nella smorfia napoletana indica il cane, e chi ha pensato a una goliardata. Eppure dietro al video che sta macinando visualizzazioni a valanga in queste ore, girato tra i turisti a Positano, si presta a una chiave di lettura diversa.

Accade che in via del Palazzo un giovane è stato visto camminare a quattro zampe, portato a guinzaglio da un altro ragazzo con tanto di collare. L'uomo-cane si fa largo tra la folla di turisti incuriositi ed è stato immortalato da alcune videocamere e il filmato è stato poi diffuso sui social.

L'ipotesi più accreditata online è che si tratti di una sessione di Pet Play o Animal Roleplay, una sorta di gioco di ruolo erotico che fa parte di contesti BDSM e di sesso, come dire, non convenzionale. Ma è possibile che si tratta di una goliardata senza finalità erotiche o un esperimento sociale, fatto magari per vedere l'"effetto che fa" e diventare virale in rete. Qui di seguito il video del curioso avvistamento.

