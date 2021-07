In Onda, Concita De Gregorio e la frase ai telespettatori: è sempre la stessa. Il rito della conduttrice

Giada Oricchio 21 luglio 2021 a

a

a

C’è una bella e brava giornalista conduttrice che si congeda dai telespettatori in modo assai particolare. E’ Concita De Gregorio, ex direttrice de “L’Unità”, oggi editorialista di “Repubblica”. La giornalista co-conduce con David Parenzo il programma “In Onda”, l’approfondimento politico di LA7 e con il passare delle settimane ha sostituito l’atteggiamento da “mammina affettuosa” con stuzzicamenti più o meno simpatici (l’ultimo martedì sera quando lo ha rimproverato bonariamente per aver sottolineato l’età della senatrice Barbara Masini: “Anche se è un dato pubblico non si fa, lo dico per te, per la prossima volta”). Soprattutto c’è un’espressione che non è sfuggita alle orecchie più attente: il saluto che si è inventata la De Gregorio, marchio di fabbrica come l’“alè” di Giovanni Floris.

"Quando faremo la terza dose". Locatelli gela la De Gregorio, cosa non aveva capito la conduttrice

A fine diretta, la giornalista dice sempre: “Grazie per l’onore della vostra attenzione”. Una frase che potrebbe benissimo uscire dalla bocca di Lady Constance Keeble, nata Threepwood, l’affettata signora dell'esilarante ciclo di romanzi del Castello di Blandings. Una locuzione arcaica, zelante, ridondante, molto manierata, ma dall’effetto lusinghiero perché tratta i telespettatori come pubblico finemente pensante che ha scelto “In Onda” e non altro per capire la politica.

"Risponda alle domande". La Boschi divaga e parte il rimprovero di Concita De Gregorio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.