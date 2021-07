Alessandra Mussolini, la foto del tampone con il camice fa il giro del web

19 luglio 2021 a

Ai tempi del Green Pass anche Alessandra Mussolini fa i tamponi. L'ex politica ed ex concorrente di "Ballando con le stelle" si fa immortalare con camice e casco mentre fa i test anti-Covid. "La dottoressa Alessandra" scrive sotto all'immagine pubblicata su Instagram. Chi ha voglia di farsi tamponare da Alessandra Mussolini? In parecchi sembrerebbe. Tra i commenti spunta quello di fan che la esorta: "Come vorrei farmi curare da te. Sono ammalato . Prendimi in cura".

