Bonucci, Chiellini e la pastasciutta, come sfottono gli inglesi

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini insieme davanti a un piatto di pastasciutta. Sarebbe un'innocua foto estiva se non fossero appena finiti gli europei di calcio. E l'Italia non avesse vinto la finale proprio contro l'Inghilterra. E non fosse ancora negli occhi di tutti l'immagine di Bonucci che, dopo l'ultimo rigore, urla agli inglesi sugli spalti: "Ne dovete mangiare di pastaciutta".

E su Instagram insieme all'inseparabile Chiellini aggiunge: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta...e voi?

