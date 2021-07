Finanziamento illecito, indagati Renzi e Lucio Presta

13 luglio 2021 a

a

a

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi e il manager dei vip, Lucio Presta, sono indagati dalla procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. Lo anticipa il quotidiano online "Domani", spiegando che «l’indagine verte sui rapporti economici e i bonifici da quasi 750mila euro versati dall’agente delle star all’ex premier per il documentario "Firenze secondo me" e alcuni contratti per la cessione di diritti d’immagine».

L'Arcobaleno Tre esce dall'orbita di Lucio Presta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.