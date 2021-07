Pierluigi Pardo a Dazn, scoppia la guerra con Mediaset: "Gli faremo causa"

10 luglio 2021 a

"Se andrà a Dazn gli faremo causa". Scoppia la guerra tra Mediaset e Pierluigi Pardo, il telecronista dell'emittente di Berlusconi per le grandi sfide di Champions e dell'anticipo del sabato sera di serie A per Dazn. Mediaset non ha gradito che la piattaforma streaming, che ha acquisito i diritti in esclusiva delle gare di serie A 2021-2024, abbia annunciato che Pardo farà parte della propria squadra. Secondo Mediaset il popolare telecronista avrebbe firmato un contratto di 3 anni in esclusiva che gli impedisce di dividersi con altre testate, come avvenuto in passato. "Gravi indampienze delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte" si legge nella nota diffusa dall'azienda milanese contro il giornalista. "Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio anche come membro della squadra di telecronisti di un’altra società. Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti".

