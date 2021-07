In Onda, Concita De Gregorio in studio e David Parenzo in collegamento: dov'è finito il conduttore

Giada Oricchio 10 luglio 2021 a

Era solo questione di tempo. Concita De Gregorio fa fuori David Parenzo dalla co-conduzione di In Onda, il talk politico del preserale di LA7. Scherzi a parte, nella puntata di venerdì 9 luglio, qualcosa è cambiato. In studio a un capo del tavolo c’era la De Gregorio, a quello opposto la giornalista Gaia Tortora, al centro Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva. E Parenzo? Il giornalista era a Genova per intervistare l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La De Gregorio, particolarmente rilassata e sorridente, lo ha presentato con gioia (perché era lontano?): “Da Genova l’uomo che ha scatenato le più importanti dichiarazioni politiche del giorno, David Parenzo. Lo abbiamo mandato lì per muovere un po’ la giornata politica, grazie per quello che hai fatto per noi. Siamo molto contenti di averti mandato a Genova, bella l’intervista a Conte” e Parenzo si è messo a ridere.

Il giornalista ha strappato all’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le parole (non concordate con i vertici del Movimento) di aperto dissenso sulla riforma della giustizia votata in CdM dai Ministri in quota 5 Stelle, ma per il resto della trasmissione non ha quasi mai toccato palla.

Quasi una gigantografia fissa sul ledwall alle spalle della De Gregorio che ha diviso la scena con un’agguerritissima Gaia Tortora. La vicedirettrice del TGLA7 ha incalzato più volte Matteo Renzi tanto che la collega è dovuta correre ai ripari: “Ragazzi, mi dispiace chiamarvi ragazzi, ma ci vuole un po’ di ordine. Parenzo prendi con autorità la parola e raccontaci di Conte”. Risultato? Il tandem De Gregorio-Tortora ha funzionato: una conduzione tutta al femminile che meriterebbe di essere presa in considerazione a LA7.

