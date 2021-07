Funerali Raffaella Carrà, la commozione di Virginia Raggi: icona, sei indimenticabile e nel cuore dei romani

09 luglio 2021 a

a

a

Roma in lacrime per Raffaella Carrà e anche la sindaca Virginia Raggi si è commossa durante i funerali della regina della televisione italiana. “Grazie Raffaella. Semplici parole uniscono tutti noi che siamo qui in chiesa, quelle che sono in piazza del Campidoglio e nelle case e vogliono salutare una persona che fa parte della nostra vita. Oggi l’Italia si ferma per rendere onore a una grande donna che è stata un’icona del nostro paese, e non solo all’interno dei confini nazionali” le parole della numero uno della Capitale durante l’omaggio alla Carrà, scomparsa a 78 anni e celebrata da tutta Italia negli ultimi giorni.

x 1 / 20

“Raffaella - ha continuato la Raggi nella Basilica dell’Aracoeli - ha accompagnato tante trasformazioni del nostro paese, conquiste sociali e culturali ed è riuscita ad entrare nella vita di ciascuno di noi. Era un’artista poliedrica, cantante, autrice, presentatrice, ballerina, e chissà quanti di noi hanno cantato segretamente e non solo le sue canzoni, o provato a imitarla nei suoi balli, e si sono emozionati”. La sindaca ha poi ricordato alcuni dei programmi cult della soubrette: “Molto prima di internet faceva rincontrare persone che si erano dovute separare - ha aggiunto la Raggi - Era una persona che riusciva a parlare a tutti come solo i grandi sanno fare”.

Raffaella Carrà, è il giorno dei funerali. L'ultimo saluto a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli

Per la Raggi, la Carrà era “un’icona anche pop e raggiungeva tutti con rispetto e dignità”, riuscendo a raccontare “le storie più leggere e quelle più drammatiche”. Ma quello che la rendeva davvero speciale, ha sottolineato la sindaca, era un “ingrediente segreto, un grande carisma. La capacità di trascinare e travolgere con grande carica e simpatia tutti coloro che lavoravano con lei”. Per concludere, la Raggi ha osservato: “Tutti possono concordare su un aggettivo che la descrive ‘indimenticabile’”. Infine, un cenno al legame dell’artista con Roma: “Roma era diventata la sua città e Roma non la dimenticherà. Ciao Raffaella ti vogliamo bene”, ha concluso la Raggi visibilmente commossa.

L'atroce retroscena sugli ultimi giorni della Carrà e quel vizio che ce l'ha portata via

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.