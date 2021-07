Raffaella Carrà, è il giorno dei funerali. L'ultimo saluto a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli

09 luglio 2021 a

a

a

È il giorno dei funerali di Raffaella Carrà. Oggi, venerdì 9 luglio, si svolgono nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli - Piazza del Campidoglio - a Roma le esequie della showgirl, amatissima da tutto il pubblico italiano. Quello alla Carrà è stato un lungo addio, durato tre giorni. Il dolore e lo shock per la scomparsa a 78 anni di uno dei volti più noti della televisione italiana hanno colpito tanti cittadini, che già hanno potuto omaggiarla tra corteo funebre e camera ardente. Mercoledì alle 16 è partito un corteo che da via Nemea 21 a Roma, casa dell'artista, ha fatto tappa nei luoghi della carriera e della vita della 'Raffa' nazionale: l'Auditorium Rai del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie e la Rai di Viale Mazzini 14. È poi arrivato in Campidoglio dove nella Sala Promoteca è stata allestita la camera ardente nella quale si è potuto dare l'ultimo saluto alla Carrà. La cerimonia viene trasmessa dalla Rai in diretta su Rai1, a cura del Tg1, mentre in Campidoglio è stato allestito un maxi-schermo.

Simone Castaldi, 48 anni, frate della basilica di Santa Maria in Aracoeli aprirà il funerale di Raffaella Carrà, mentre l’omelia verrà celebrata da quattro colleghi cappuccini di San Giovanni Rotondo, a cui a Carrà e anche il suo ex compagno Sergio Japino, devoti a Padre Pio erano legati. Nel 2001 Carrà era stata la madrina nel nuovo centro comunicazioni realizzato a San Giovanni Rotondo, oggi diventato Padre Pio tv e l’anno seguente, in occasione della canonizzazione del frate cappuccino aveva condotto su Raiuno "L’uomo che si innamorò di Dio" diretto proprio da Japino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.