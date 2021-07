Euro2020, Ursula Von der Leyen tiferà Italia contro l'Inghilterra: il cuore è per gli azzurri

09 luglio 2021 a

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, alla finale degli europei di domenica Italia-Inghilterra tiferà Italia. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, rispondendo a una domanda. «Il cuore è per gli azzurri», la sottolineatura in merito all’atto conclusivo di Euro2020 che si giocherà l’11 luglio allo stadio di Wembley. Di certo non corre buon sangue tra gli inglesi e l’Unione Europea a seguito della Brexit: ci sarà una tifosa in più per la Nazionale di Roberto Mancini. E magari si placheranno anche le polemiche sulla Uefa, nel mirino per gli aiuti arbitrali ai ragazzi di Gareth Southgate.

