Vaccino, la proposta choc di Andrea Crisanti per i no-vax: via la copertura sanitaria con il Covid

Continua senza sosta il ‘terrorismo psicologico’ di Andrea Crisanti nei confronti di chi non vuole ricevere la propria dose di vaccino per prevenire il Covid. Nella puntata dell’8 luglio di In Onda il virologo e professore ordinario di Microbiologia a Padova è ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo e dallo studio di La7 lancia una proposta choc per ridurre al minimo la percentuale di persone non vaccinate: “Il problema delle persone che non si vogliono vaccinare è estremamente complesso e va affrontato cercando di capire perché non lo vogliono fare. Ci sono persone che non si vaccinano perché ci sono motivi religiosi e lì non ci può fare niente e non si può neanche obbligarli a fare il vaccino. Poi ci sono persone che hanno paura e sono tante e lì si può fare molto per convincerli. E infine ci sono altre persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizio. Il miglior deterrente che ci sia è di levare la copertura sanitaria se si prendono il Covid, cioè fargliela pagare. Un giorno in rianimazione costa 2500 euro, non capisco perché lo debba pagare il servizio sanitario visto che è una cosa che si sono procuratori da loro. Sono sicuro che questo possa essere un incentivo estremamente valido. Non ti vaccini, ma - aggiunge Crisanti in collegamento - se ti ammali paghi tutto”.

Dallo studio Parenzo chiede quali potrebbero essere le conseguenze in caso di una percentuale elevata di non vaccinati: “Sicuramente - risponde Crisanti - più persone non si vaccinano e più è difficile raggiungere l’immunità di gregge ed arrivare ad un equilibrio con il virus. Questo problema rappresenta un peso sociale. Se c’è trasmissione, ci sono persone che si ammalano e vanno in terapia intensiva a quel punto potrebbero essere necessarie misure in contrasto con la ripresa economica. Queste persone fanno un grossissimo danno alla comunità. Fanno un danno a loro stesse e alla propria famiglia. Quelli che non si vaccinano per motivi ideologici sono la minoranza, la corretta comunicazione può fare la differenza su una grossa fetta di persone. Se uno non vaccinato, avendo avuto la possibilità di vaccinarsi, va in ospedale allora dovrebbe pagare. La vita delle persone - ribadisce e conclude Crisanti - costa 2500 euro al giorno, passa a tutti la voglia di pagare 15-20mila euro.

