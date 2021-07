In Onda, siparietto hot e metafore “spinte” tra Sallusti e Concita De Gregorio. Il gelo di Parenzo

Giorgia Peretti 08 luglio 2021 a

“Bisogna sempre chiamare prima”, “Non lo dica a me”. Scappa il siparietto nella puntata di giovedì 8 luglio di “In Onda”. Il talk show dell’access prime time sotto la conduzione di David Parenzo e Concita De Gregorio, in onda su La 7, ospita il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Il tema al centro del dibattito è la riforma della giustizia, testo osteggiato dal Movimento Cinque Stelle ma ora troppo impegnato a risolvere il recente problema interno. Dopo la frattura tra il fondatore del movimento 5 stelle, Beppe Grillo e il leader in pectore, Giuseppe Conte in studio si ipotizza un prossimo riavvicinamento tra i due. La De Gregorio esordisce così: “Che Marta Cartabia sia candidata al Colle non è un segreto: la partita di oggi si può leggere anche così? Insomma, il M5s accetterà la riforma anche perché alla Cartabia è difficile dire no?”.

Proprio su questo si inserisce Sallusti che con una metafora scatena un botta e risposta tra l’ilarità degli ospiti in diretta. Il direttore di Libero spiega così la possibile liaison tra Grillo e Conte: “L'autorevolezza della ministra è inattaccabile, questo provoca grande difficoltà negli oppositori di questo decreto. Non credo c'entri molto con i problemi dei grillini, ma io penso una cosa sui grillini, ossia che comunque vada a finire la storia tra Grillo e Conte ormai la frittata è fatta. Mi sembra un po’ come quando in una famiglia tu torni a casa e trovi la moglie a letto con un altro… per tenere insieme la famiglia vuoi anche far finta di nulla. Puoi dire 'ma no, parliamone', 'vediamo', 'recuperiamo'. Ma ormai la frittata è fatta e non sarà più amore”. Poi continua traslando la metafora in politica: “I cinquestelle saranno gli uni contro gli altri per sempre, o meglio, finché durerà questa magistratura e finché non ci sarà un vincitore assoluto. Non si recupera più quel tipo di frattura”.

Mentre Parenzo se la ride e dice: “Insomma, far finta di nulla…”, Concita De Gregorio gli appunta: “Sallusti, sa che io e lei abbiamo un’antica questione, volevo dirle che può anche succedere il contrario. Non si sa mai chi torna a casa e trova qualcuno a letto con chi. Non sai mai se è la moglie che trova il marito o il marito che trova la moglie”. Parenzo fa eco: “Infatti bisogna sempre telefonare prima!”. Sallusti sorride e risponde: “Eh lo dica a me!”. La De Gregorio non si fa sfuggire l’assist: “In che senso 'lo dica a me?'. C’è qualcosa che ci vuole raccontare?”. Sallusti cambia discorso e il simpatico siparietto si conclude tra le risate dei protagonisti.

